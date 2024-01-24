Житель Кубани выстрелил знакомому в ногу и ударил по голове топором

Житель Краснодарского края ранил знакомого из охотничьего ружья, а затем ударил по голове топором. Злоумышленник пытался скрыться, но его поймали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Новомихайловское Гулькевичского района. В больницу поступил мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести. Медики сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что между потерпевшим и его знакомым возникла ссора, в результате которой злоумышленник выстрелил в ногу хозяину дома из огнестрельного оружия, после чего, схватив топор, ударил его в область головы. Затем преступник попытался скрыться на своем автомобиле, а по пути припрятал охотничье ружье и патроны.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, оружие также было обнаружено и отправлено на экспертизу. «В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в полиции.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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