В Санкт-Петербурге рейсовый автобус вылетел на тротуар и сбил несколько человек

Главное управление МВД Санкт-Петербурга в среду, 24 января, сообщил, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга рейсовый выехал на тротуар и сбил пешеходов
В сообщении Telegram-канала пресс-службы регионального Главка говорится: «Двадцать четвертого января около 16.00 у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. В настоящее время уточняется информация о пострадавших».
Позже в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что «четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии».
Санкт-Петербург, Иван Бабурин
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