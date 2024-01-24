В результате обстрела израильским танком убежища ООН погибло девять человек

Директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт в среду, 24 января, заявил, что в результате обстрела израильским танком убежища ООН в городе Хан-Юнис было убито, по меньшей мере, девять человек и еще несколько десятков ранено, – сообщает The Times of Israel.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Уайт написал: «Два танковых снаряда попали в здание, в котором укрываются 800 человек. Сейчас сообщается о 9 погибших и 75 раненых».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube