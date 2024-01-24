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Среда, 24 января 2024, 21:33 мск

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Стало известно, когда суд в Гааге вынесет решение по иску ЮАР к Израилю

Международный суд ООН в Гааге в среду, 24 января, заявил, что решение о мерах, запрашиваемых в иске ЮАР в отношении Израиля, в связи обвинением в геноциде в секторе Газа будет вынесено в пятницу, 26 января, – сообщают СМИ.

В заявлении гаагского суда, в частности, говорится: «Международный суд ООН в пятницу, 26 января 2024 года, вынесет свое решение по запросу об указании временных мер, представленному ЮАР в деле о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него в секторе Газа (ЮАР против Израиля)».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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