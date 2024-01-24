Над Брянщиной сбиты два беспилотника неонацистов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в среду, 24 января, сообщил, что в небе над регионом силами ПВО уничтожено два украинских беспилотника.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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