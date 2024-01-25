В Туапсе потушили крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Возгорание уже ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь на территории НПЗ вспыхнул в ночь на четверг, 25 января. Загорелась вакуумная установка, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет.

В 04:53 пожар на НПЗ удалось полностью ликвидировать, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В тушении возгорания были задействованы 99 человек и 31 единица техники.

Причины ЧП не уточняются. Телеграм-канал Baza пишет, что пожар на НПЗ мог произойти в результате удара беспилотника. Официальных данных об этом нет. В свою очередь, телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщило, что перед пожаром были слышны взрывы. Отмечалось, что это были звуки работы ПВО.

Добавим, что этой ночью вводились ограничения на работу аэропорта Сочи в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщала Росавиация. Аэрогавань не обслуживала рейсы на прилет и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января. В этот период на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета. Сейчас сочинский аэропорт работает штатно.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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