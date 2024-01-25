Жительница Красноярска выпала из окна 15 этажа

В Красноярске выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили под окнами многоэтажки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Ссора между 27-летней женщиной и ее знакомым произошла в квартире на ул. 78 Добровольческой бригады. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место правоохранители опросили участников конфликта, а женщину передали медикам.

В больнице пострадавшей оказали помощь, но от госпитализации она отказалась и вернулась в квартиру. Ссора возобновилась, в результате женщина выпала из окна 15 этажа.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 28-летний мужчина, который в момент падения находился вместе с погибшей, доставлен в отдел полиции для разбирательств», – говорится в сообщении.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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