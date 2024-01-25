В Китае 48 человек погибли и пострадали при пожаре в магазине

Пожар вспыхнул в магазине в городе Синьюй на востоке Китая. В результате 39 человек погибли, девять пострадали, один находится в тяжелом состоянии, сообщило агентство «Синьхуа».

ЧП случилось в многоэтажном здании во второй половине дня 24 января. Надземные этажи были отведены под квартиры, а на подземных находились магазины и кафе. Возгорание началось в магазине на первом подземном этаже. Из-за дыма многие посетители и работники оказались заблокированы под землей.

Спасательная операция завершилась в 20:50 часов, пожарные объявили, что вывели всех заблокированных людей. В результате пожара 39 человек погибли. Девять доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии, остальные стабильны.

Начато расследование, специалисты выясняют причины пожара.

В центральном Китае 13 человек погибли в результате пожара в общежитии школы-интерната. Еще один человек пострадал.

Синьюй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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