Житель Забайкалья напал с ножом на женщину и ребенка

В Забайкальском крае задержали 36-летнего жителя, который пытался задушить 10-летнего мальчика и ударил ножом его мать. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Нападение было совершено в поселке Амазар. Пьяный мужчина зашел в частный дом и попытался задушить мальчика, за сына вступилась мать, за что злоумышленник ударил ее ножом несколько раз.

«Женщина смогла выбежать с сыном из дома и укрыться в доме соседки, а также сообщить о произошедшем в полицию, – говорится в сообщении. – Подозреваемый был доставлен полицейскими следователям СК, которые задержали его».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью). Отмечается, что задержанный ранее был судим за кражу.

Телеграм-канал «Shot» уточняет, что злоумышленник после нападения на мать и ребенка пошел в сторону местной школы, где его и поймали.

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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