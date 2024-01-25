В Оренбургской области произошел взрыв на канализационно-насосной станции. По предварительным данным, пострадали три человека, под завалами могут быть люди.

Инцидент произошел в Новотроицке. Площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали три человека, они переданы медработникам. «В настоящий момент ведется разбор завалов. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле», – говорится в сообщении.

Есть сведения об одном погибшем, передает телеграм-канал «112». Кроме того, на нижнем этаже станции могут быть заблокированы до шести человек. Проводится спасательная операция.

Причины произошедшего устанавливаются. Предположительно, в здании взорвался газовый баллон.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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