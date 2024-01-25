В Оренбуржье из-под завалов фекальной станции спасены шесть человек

В Новотроицке Оренбургской области завершена спасательная операция на месте обрушения канализационно-насосной станции. Спасатели извлекли из-под завалов шесть человек, они переданы врачам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте происшествия работали 83 специалиста и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали, позднее один из них скончался в больнице. Площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. МЧС сообщило, что под завалами находятся до шести человек.

В правительстве региона заявили, что причиной ЧП на станции мог стать взрыв газового баллона во время ремонтных работ.

Прокуратура Оренбургской области организовало проверку в связи с обрушением насосной станции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства обрушения насосной станции.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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