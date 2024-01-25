Таксисты-мигранты устроили разборку с перестрелкой в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга таксисты-мигранты устроили перестрелку, не поделив дорогу. Пострадал один из участников конфликта, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «78».

Инцидент произошел на Садовой улице. В ходе конфликта один из таксистов достал похожий на пистолет предмет, выстрелил в сторону обидчика и уехал. Однако, как отмечается, уехать далеко злоумышленнику не удалось – его задержали правоохранители горячим следам и доставили в отдел полиции. У него изъяли оружие, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Оба водителя такси являются приезжими и получили российское гражданство на упрощенном основании. Стрелявшему 22 года, потерпевшему – 20 лет.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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