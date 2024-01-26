Сторонника «Колумбайна»* задержали в Иркутской области за подготовку теракта

В Иркутской области задержали 19-летнего сторонника движения «Колумбайн»* по подозрению в планировании террористического акта. У задержанного, жителя города Железногорска-Илимского, изъяты тематические предметы и атрибутика. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По информации правоохранителей, молодой человек подозревается «в планировании особо тяжкого преступления в сфере общественной безопасности». Подозреваемый доставлен в Иркутск. Решением суда он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Фигурант в ходе допроса «не стал отрицать задуманное», заявили в полиции.

«О планируемом противоправном деянии в Нижнеилимском районе Иркутской области стало известно после плановых профилактических мероприятий, проводимых сотрудником полиции в учебном заведении. После лекции, организованной оперативниками, полицейским поступила информация от одного из учащихся о том, что его знакомый поддерживает взгляды запрещенного движения, признанного решением Верховного суда РФ террористическим, а также возможно планирует совершить преступление. Проверив информацию, полицейские установили, что она подтверждается», – говорится в сообщении пресс-службы.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что осенью 2023 года молодой человек, будучи приверженцем движения «Колумбайн»*, занимался его пропагандой, а также высказывал намерения устроить массовые убийства в общественных местах города Железногорск-Илимский.

Следственные органы установили, что подозреваемый определил дату совершения преступления, «приобрел предметы, свидетельствующие о его приверженности к запрещенной организации, с помощью которых планировал совершать противоправные действия».

По вменяемой молодому человеку статье ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

* Признано террористической организацией и запрещено в России

Иркутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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