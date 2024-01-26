Жгли шнурки на морозе и ждали помощи полтора дня – пилот Falcon 10 рассказал о подробностях катастрофы в Афганистане

Пилот разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon 10 рассказал о подробностях катастрофы.

Как сообщает РИА «Новости», Аркадий Грачев по прибытию в Москву заявил, что причиной падения самолета стали «технические проблемы». Обо всем пережитом ему, а также еще трем выжившим в катастрофе теперь придется рассказать в прокуратуре.

Напомним, что самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву.

«В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы», – сказал Грачев журналистам по прилету в аэропорт Внуково в Москве.

Причиной начала падения самолета он назвал «технические проблемы», добавив, что он с другими выжившими в самолете членами экипажа вызван в прокуратуру для дачи объяснений.

Кроме того, пилот рассказал подробности того, как они выбрались с пика горы.

«Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», – рассказал Грачев.

Также, отвечая на вопрос журналистов, он опроверг слухи о том, что в самолете была крупная сумма наличными. «Нет, денег там не было», – сказал Грачев.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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