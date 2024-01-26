Жители алтайского Бийска осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

В Алтайском крае часть жителей остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщил мэр города Бийска Виктор Щигрев.

«Сегодня в 01:15 зафиксирована аварийная ситуация на сети холодного водоснабжения в районе Старого центра. Наблюдается падение давления воды по городу», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

На месте проводятся ремонтные работы. «Сотрудники аварийной бригады МУП «Водоканал» делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома», – добавил Щигрев.

Без водоснабжения осталась большая часть жителей города. Как уточнили в пресс-службы городской администрации, произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм. Для населения организовали подвоз воды по двум адресам, но мэрия обещает дополнительно опубликовать график подвоза воды и в другие районы.

Бийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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