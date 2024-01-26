Колумбия объявила ЧС и запросила международную помощь в связи с лесными пожарами

Колумбия объявила о ситуации стихийного бедствия из-за лесных пожаров, бушующих в нескольких частях страны.

Президент Колумбии Густаво Петро объявил «ситуацию катастрофы и бедствия», заявив журналистам, что средства, ранее одобренные для других целей, перенаправляются на борьбу с кризисом.

Правительство также ищет международной помощи, сказал он, добавив, что на призыв откликнулись США, Чили, Перу и Канада, «имеющие огромный опыт тушения пожаров». Петро пояснил, что он также стремится к сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом.

По словам официальных лиц, пожары являются результатом жарких и засушливых условий, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо. Ожидается, что Эль-Ниньо будет продолжаться в течение следующих нескольких месяцев и закончится весной в Северном полушарии.

Петро предупредил, что ситуация, которую он назвал «климатическим кризисом», будет ухудшаться. «Мы приближаемся к все более сложному этапу», – сказал он.

В последние дни и недели температура на большей части территории страны была на 5-10 градусов выше нормы. Во многих местах температура находится в диапазоне от средних до даже верхних 30 градусов по Цельсию (от 90 до 100 градусов по Фаренгейту), и в последние месяцы температура по всему региону приближается к уровню выше среднего.

четверг Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий сообщило как минимум о 25 активных пожарах. По данным агентства, десять из них находятся под контролем, а 217 потушены.

Клубы дыма захлестнули некоторые районы страны и привели к отмене рейсов в столице Боготе.

В четверг утром городской аэропорт Эльдорадо работал с ограничениями из-за плохой видимости из-за дыма и тумана.

«По нашим оценкам, это явление состоит на 70% из тумана и на 30% из дыма», – заявило Управление гражданской авиации Колумбии.

По данным ведомства, по меньшей мере 138 рейсов были задержаны, 48 – отменены, а еще 16 были перенаправлены в другие аэропорты.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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