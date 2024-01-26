Житель Волгоградской области забил до смерти свою бабушку из-за наследства

В Волгоградской области 31-летнего жителя подозревают в убийстве собственной бабушки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, в конце декабря пьяный житель Фролово пришел домой к своей 86-летней бабушке и поссорился с ней из-за того, что она хотела распределить наследство между внуками. Мужчина избил пожилую женщину и ушел.

Пенсионерку утром обнаружил соседка и вызвала скорую помощь. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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