В Уфе голодные кошки устроили пожар в квартире, включив плиту

В Уфе пять голодных кошек включили электроплиту и устроили пожар в квартире. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Жильцы многоэтажного дома сообщили в службу «112» о сильном запахе гари в подъезде. Прибывшие пожарные взломали дверь в квартиру, из которой шел едкий дым.

«На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», – сообщило ведомство.

Пожарные эвакуировали из подъезда четырех человек и ликвидировали возгорание.

В МЧС рекомендовали россиянам во избежание пожара при выходе из дома заблокировать индукционную/электрическую панель либо отключить плиту от сети.

Уфа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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