В Ленобласти пресекли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью БПЛА

Правоохранители раскрыли канал поставки наркотиков в Россию с помощью FPV-дронов. Контрабандисты переправляли крупные партии кокаина и гашиша из Эстонии через реку Нарва в Ленинградскую область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на эстонской стороне злоумышленники привязывали к беспилотнику пакет с наркотиками, а затем оператор, управляя дроном, доставлял груз с запрещенными веществами на территорию России.

В настоящее время расследование продолжается, пока никто задержан, рассказал источник.

Как отметил собеседник агентства, эстонские контрабандисты наркотиков пытаются вербовать ветеранов специальной военной операции, которые на фронте были операторами FPV-дронов, предлагая им солидную зарплату.

Бывший боец ЧВК «Вагнер», которого пытались завербовать, рассказал, как на него вышли с таким предложением. По его словам, эстонская сторона предложила ему работу по перевозке гашиша и кокаина из Прибалтики в Россию в тот момент, когда у него закончился контракт. За это ему пообещали приличное вознаграждение. «Я воздержался», – рассказал он. Экс-вагнеровец сообщил, что канал контрабанды проходил через Ивангород на границе Ленинградской области и Эстонии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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