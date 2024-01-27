Автокран повредил три вагона пассажирского поезда в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе автокран, выехавший на железнодорожный переезд, задел стрелой пассажирский поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград. В результате происшествия три вагона получили повреждения. Пострадавших нет.

По информации пресс-службы Свердловской железной дороги, столкновение автокрана с пассажирским поездом произошло 26 января в 22:36 местного времени на 873-м километре участка Нижневартовск – Ульт-Ягун Сургутского региона Свердловской железной дороги в районе станции Мегион.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд №107 сообщением Нижневартовск – Волгоград», – говорится в сообщении.

В связи с инцидентом «получили повреждения три вагона поезда: №8 со стороны нерабочего тамбура, №9 со стороны рабочего тамбура, №10 – разбиты два окна и поврежден кузов», – уточнили в СвЖД.

После происшествия пассажиры и локомотивная бригада поезда за помощью медиков не обращались, водитель автокрана не пострадал. Пассажиров поврежденных вагонов пересадили на свободные места в других вагонах. На движение других поездов ДТП не повлияло.

Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб, его возглавил начальник СвЖД.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, автокран стрелой задел на переезде проходящий поезд, помощь спасателей не потребовалась. По данным Федеральной пассажирской компании, из-за происшествия задержка поезда составила 2 часа 19 минут.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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