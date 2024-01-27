Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Пожар в частном жилом доме в Нижегородской области унес жизни троих детей. Их родители госпитализированы с ожогами. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Дом в деревне Нечаево Борского района загорелся утром в субботу, 27 января. После тушения возгорания на пепелище были обнаружены тела троих детей 16, 10 и 8 лет.

«При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. <…>Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – отметили в ведомстве.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии СКР, причиной пожара могла стать неисправность электрического или печного оборудования. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

В настоящее время «допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», – отметили в СК РФ.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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