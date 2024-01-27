В аэропорту Мюнхена задержали украинца с полумиллионом евро наличными

Сотрудники германской таможни задержали в аэропорту Мюнхена 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти из страны почти 500 тыс. евро наличными. Об этом информирует таблоид Bild.

По сведениям издания, пенсионер намеревался вылететь на Кипр, а при досмотре сообщил, что взял с собой только 300 евро. После прохождения контроля к нему подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным таможенникам – они попросили украинца показать содержимое.

В чемодане оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро. Деньги у мужчины конфискованы. Сейчас сотрудники таможни выясняют, чьи это деньги и откуда они взялись.

Мюнхен, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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