ВСУ массово атаковали Новую Каховку дронами, один человек тяжело ранен

ВСУ устроили массовую атаку беспилотниками на Новую Каховку в Херсонской области. В результате удара ранена 70-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
БПЛА били по гражданским объектам – магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры, уточнил он. «На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
По его данным, ранения получила 70-летняя женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что под удар дронов попали машины волонтеров «у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре города».
«Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти», – написал Алексеенко в своем телеграм-канале.
Он опубликовал видео с ударом дрона по автомобилю и фото с последствиями атаки.
Telegram: Последствия атаки дронов ВСУ по Новой Каховке
Геническ, Наталья Петрова
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