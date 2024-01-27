ВСУ массово атаковали Новую Каховку дронами, один человек тяжело ранен

ВСУ устроили массовую атаку беспилотниками на Новую Каховку в Херсонской области. В результате удара ранена 70-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

БПЛА били по гражданским объектам – магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры, уточнил он. «На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, ранения получила 70-летняя женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что под удар дронов попали машины волонтеров «у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре города».

«Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти», – написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео с ударом дрона по автомобилю и фото с последствиями атаки.

Telegram: Последствия атаки дронов ВСУ по Новой Каховке

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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