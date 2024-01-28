Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на Кубани

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик, с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Еще шесть человек получили травмы, уточнили в краевом управлении МЧС РФ.

ДТП произошло в 01:30 в Павловском районе на 14 км автодороги «Кавказ». В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Hyundai.

Жертвами ДТП стали два пассажира и водитель автобуса, а также пассажир и водитель грузовика. «Количество пострадавших устанавливается», – отметили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в региональном главке МЧС, в результате аварии пострадали шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливают все обстоятельства ДТП. «Принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и нормализации транспортного потока на данном участке автодороги», – говорится в сообщении.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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