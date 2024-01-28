В Ростове обрушился подъезд аварийного дома, откуда эвакуировали жильцов (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону произошло обрушение подъезда пятиэтажного аварийного жилого дома, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», – отметил глава области.

Голубев добавил, что с утра в пункте временного размещения представители горадминистрации «продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд». Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей.

Напомним, вечером 27 января у пятиэтажки обрушилась часть стены первого подъезда. Из дома эвакуировано 95 человек. На месте происшествия с полуночи 28 января введен режим чрезвычайной ситуации.

Пятиэтажка построена в 1963 году. Всего в доме три подъезда. По данным мэрии города, в 2020 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все жители отказались, отметили в городской администрации.

В интернете появилось видео момента обрушения подъезда в аварийном доме. Ролик опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Telegram: Обрушение подъезда аварийного дома в Ростове-на-Дону.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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