В Чебоксарах учительница устроила пожар в школе

В Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу. Ранее женщина была судима.
Инцидент произошел накануне вечером в школу №10, передает телеграм-канал «Shot». Учительница устроила пожар в двух кабинетах на первом этаже. Возгорание вовремя заметил охранник, он успел потушить пламя и вызвал полицию.
Подозреваемую задержали. Выясняются ее мотивы, проводится проверка.
Кроме того, учительница отправила в родительский чат видео, где рассказала, что поддерживает Украину. Известно, что ранее женщина была судима за грабеж.
Чебоксары, Зоя Осколкова
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