В Чебоксарах учительница устроила пожар в школе

В Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу. Ранее женщина была судима.

Инцидент произошел накануне вечером в школу №10, передает телеграм-канал «Shot». Учительница устроила пожар в двух кабинетах на первом этаже. Возгорание вовремя заметил охранник, он успел потушить пламя и вызвал полицию.

Подозреваемую задержали. Выясняются ее мотивы, проводится проверка.

Кроме того, учительница отправила в родительский чат видео, где рассказала, что поддерживает Украину. Известно, что ранее женщина была судима за грабеж.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube