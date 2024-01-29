В Татарстане в драке в колонии погиб заключенный

В исправительной колонии №5 в Татарстане заключенные устроили драку. В результате один из них погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по республике.

По данным ведомства, конфликт произошел между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания, где пребывают осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка, уточняется в сообщении.

Оперативная обстановка в ИК-5 стабильная и управляемая, учреждение работает в штатном режиме. На место прибыло руководство УФСИН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube