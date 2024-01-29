Самолет Харбин – Якутск аварийно сел из-за срабатывания датчика пожара

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Харбин (КНР) – Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения из-за сработавшего датчика пожара в багажном отделении. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Якутии.
На борту было 39 человек: 30 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они эвакуированы.
«На месте происшествия находятся экстренные службы. По внешней разведке открытого огня не обнаружено, имелся слабый запах дыма», – говорится в сообщении регионального главка МЧС
Якутск, Наталья Петрова
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