Самолет Харбин – Якутск аварийно сел из-за срабатывания датчика пожара

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Харбин (КНР) – Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения из-за сработавшего датчика пожара в багажном отделении. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Якутии.

На борту было 39 человек: 30 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они эвакуированы.

«На месте происшествия находятся экстренные службы. По внешней разведке открытого огня не обнаружено, имелся слабый запах дыма», – говорится в сообщении регионального главка МЧС

Якутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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