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Понедельник, 29 января 2024, 20:00 мск

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В Горловке шесть коммунальных работников подорвались на минах

Глава администрации города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько в понедельник, 29 января, сообщил, что на украинских минах «Колокольчик» подорвались шесть коммунальщиков.

В своем Telegram-канале Приходько написал: «6 горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик» по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты им. Гагарина по улице Стожка. 7 раненых по состоянию на 18:00».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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