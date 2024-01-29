В Горловке шесть коммунальных работников подорвались на минах

Глава администрации города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько в понедельник, 29 января, сообщил, что на украинских минах «Колокольчик» подорвались шесть коммунальщиков.
В своем Telegram-канале Приходько написал: «6 горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик» по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты им. Гагарина по улице Стожка. 7 раненых по состоянию на 18:00».
Донецк, Иван Бабурин
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