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Вторник, 30 января 2024, 00:03 мск

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Над Белгородской областью сбито три снаряда РСЗО «Ураган» украинских боевиков

Минобороны России в понедельник, 29 января, заявило, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три украинских снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

В российском оборонном ведомстве сообщили: «29 января 2024 года около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения – в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор. Подворовой обход территории будет продолжен в светлое время суток».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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