Над Брянщиной уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 29 января, сообщил, что над территорией Жуковского района силами российских ПВО был уничтожен беспилотник украинских неонацистов.
В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»
Брянск, Иван Бабурин
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