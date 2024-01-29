В небе над Брянской областью сбит еще один украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздно вечером в понедельник, 29 января, сообщил, что над территорией Трубчевского района система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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