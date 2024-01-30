В массовом ДТП на трассе в Оренбуржье погибли и пострадали 9 человек

В результате ДТП с участием четырех автомобилей в Оренбургской области пять человек погибли и четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
По информации областной прокуратуры, массовая авария произошла около 10:30 вторника на 34 км трассы Оренбург – Соль-Илецк: столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ.
По предварительным данным спасателей, в результате ДТП пять человек погибли, среди них двое детей, еще четверо травмированы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и контроля за работой оперативных служб выехал прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко.
Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной после смертельного ДТП.
Оренбург, Наталья Петрова
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