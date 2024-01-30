Отец с 16-летней дочерью погибли в загоревшемся BMW на трассе под Калугой

Мужчина и его дочь-подросток погибли в салоне собственного BMW на трассе в Калужской области в результате возгорания автомобиля. Спастись удалось только жене погибшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

29 января около 17:00 на автодороге Таруса – Алекино – Трубецкое – Марфино загорелся легковой автомобиль BMW X6, в результате чего погибли находившиеся в салоне мужчина и его 16-летняя дочь. Супруга погибшего водителя с ожогами доставлена в больницу.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Трагическим происшествием в Тарусском районе Калужской области заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он запросил доклад у руководителя регионального управления СКР Михаила Харламова доклад о первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах.

Калуга, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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