В Дагестане отец случайно выстрелил в сына из ружья

В Дагестане отец случайно ранил сына из ружья. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».

Инцидент произошел в селе Кизлярского района Дагестана. 62-летний мужчина взял из сейфа «Сайгу» и с карабином в руках зашел в комнату, где спал его 36-летний сын. Прогремел выстрел.

Отец подбежал к сыну и обнаружил у того огнестрельное ранение обеих ног. Пуля прошла насквозь через бедро и застряла во второй ноге.

Полиция проводит проверку. Отмечается, что мужчина владеет оружием законно, ружье зарегистрировано, у него также имеется разрешение на охоту.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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