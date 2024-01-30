Учитель информатики украл из школы ноутбуки и сдал в ломбард

В Новосибирске учитель украл из школы десятки ноутбуков, сдал в ломбард, а деньги проиграл на ставках. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, мужчина устроился в школу учителем информатики в 2022 году. После уроков он выносил из своего класса технику, после чего сдавал ее в ломбард.

В общей сложности педагог украл 31 ноутбук, тем самым причинив ущерб учебному заведению, превышающий 770 тысяч рублей.

Учитель признал вину и сообщил, что вырученные за ноутбуки деньги он пускал на спортивные ставки. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube