Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 30 января, сообщил, что сообщил, что на границе с регионом с помощью специального оборудования были подавлены три беспилотника украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам, Росгвардии!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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