В аэропорту Пулково вводили ограничения: объявлялся план «Ковер»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ночью вводился план «Ковер». Работа аэрогавани временно ограничивалась с 3:53 по 05:11 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

Причина введения ограничений на полеты не уточняется. Также в пресс-службе не уточнили, сколько рейсов затронули временные ограничения. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс U6 2880 Душанбе – Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был прилететь в 04:00 мск, прибыл в пункт назначения с опозданием более чем на четыре часа – в 08:06 мск, совершив перед этим посадку в аэропорту Домодедово.

Издание 78.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщало, что самолет Душанбе – Санкт-Петербург был развернут в обратную сторону на подлете к Петербургу. По какой причине – на данный момент неизвестно.

Отметим, что план «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Меж тем, как отмечает 78.ru, очевидцы почти со всех районов Северной столицы сообщают, что слышали рано утром звук, похожий на взрыв.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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