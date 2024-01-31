Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода лавины

Движение по Транскавказской магистрали временно закрыто из-за схода снежной лавины. Об этом сообщает МЧС Республики Южная Осетия.

«Транскам закрыт на три часа в связи со сходом лавины на 86-м км северного портала автомагистрали», – говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящий момент североосетинские дорожные службы приступили к расчистке трассы. Информация об изменениях в графике дорожного движения будет сообщаться дополнительно.

27 января Транскам перекрывали из-за сложных погодных условий. Движение было восстановлено только на следующий день.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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