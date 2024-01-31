В Салехарде помощница судьи врезалась в автозак с подозреваемым в убийстве

В Салехарде сотрудница суда врезалась в грузовик, который перевозил подозреваемого в убийстве. Проводится проверка.
ДТП произошло на улице Матросова. Женщина за рулем не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и сиреной. От удара грузовик развернуло, передает телеграм-канал «Shot».
В результате пострадала сама виновница аварии. В автозаке находился подозреваемый в убийстве, которого везли на судебное заседание, а также двое полицейских. Конвой и задержанный травм не получили.
По факту ДТП проводится служебная проверка.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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