В Салехарде помощница судьи врезалась в автозак с подозреваемым в убийстве

В Салехарде сотрудница суда врезалась в грузовик, который перевозил подозреваемого в убийстве. Проводится проверка.

ДТП произошло на улице Матросова. Женщина за рулем не пропустила служебный автомобиль с включенными спецсигналами и сиреной. От удара грузовик развернуло, передает телеграм-канал «Shot».

В результате пострадала сама виновница аварии. В автозаке находился подозреваемый в убийстве, которого везли на судебное заседание, а также двое полицейских. Конвой и задержанный травм не получили.

По факту ДТП проводится служебная проверка.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube