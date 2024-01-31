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Среда, 31 января 2024, 10:43 мск

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Дрон ВСУ ударил по автомобилю на трассе Горловка – Донецк, погибли два мирных жителя

Два человека погибли и один ранен в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе у Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред.) в гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

В понедельник, 29 января, Приходько попросил жителей Горловки ограничить передвижение по трассе Горловка – Донецк из-за участившихся атак дронов ВСУ на гражданские легковые автомобили.

Горловка, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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