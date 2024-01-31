Сальдо: Украинские террористы убивают дронами мирных новокаховчан

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 31 января, заявил, что над Новой Каховкой постоянно «висят» украинские дроны, убивая мирных жителей.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу. Вражеские беспилотники продолжают висеть в воздухе над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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