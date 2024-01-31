Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны России в среду, 31 января, сообщило, что над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник украинских неонацистов.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «31 января около 17:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские неонацисты атаковали село Новая Таволжанка и нанесли удар по мемориалу.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишне… Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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