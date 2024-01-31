Над Севастополем сбито шесть ракет украинских неонацистов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 31 января, сообщил, что отражена массированная атака на город – над Севастополем силы ПВО сбили шесть ракет украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Развожаев написал: «Ситуация к этому часу: Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше 6 ракет».

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, ровреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112», – добавил губернатор Севастополя.

В свою очередь, в минобороны РФ сообщили, что «около 17.00 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом».

«Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н.п. Любимовка Республики Крым. Повреждений авиационной техники нет», – уточнили в оборонном ведомстве России.

Севастополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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