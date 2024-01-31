В Россию ограничили ввоз импортного корма для животных из-за мышьяка

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в среду, 31 января, сообщила, что из-за повторного выявления мышьяка ограничивается ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods.

В сообщении пресс-службы Россельхознадзора говорится: «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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