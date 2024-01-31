российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 января 2024, 21:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Россию ограничили ввоз импортного корма для животных из-за мышьяка

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в среду, 31 января, сообщила, что из-за повторного выявления мышьяка ограничивается ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods.

В сообщении пресс-службы Россельхознадзора говорится: «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,