В Россию ограничили ввоз импортного корма для животных из-за мышьяка

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в среду, 31 января, сообщила, что из-за повторного выявления мышьяка ограничивается ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods.
В сообщении пресс-службы Россельхознадзора говорится: «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods».
Москва, Иван Бабурин
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