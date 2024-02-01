В Дагестане огнеборцы тушат пожар в ЦУМе

В дагестанском Буйнакске произошел пожар в Центральном универсальном магазине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание началось с крыши двухэтажного здания. Огонь охватил более 500 квадратных метров кровли и продолжил распространяться. Из магазина эвакуировали 27 человек. Пострадавших нет.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. Тушение горящего здания осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров, приходится подвозить воду.
Локализовать пламя удалось на площади 2000 квадратных метров. На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.
Махачкала, Зоя Осколкова
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