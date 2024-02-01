На Байкале три автомобиля провалились под лед

В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый случай произошел в Кабанском районе в местности Маяк. Машина попала в становую трещину. «Люди, находившиеся внутри, благополучно выбрались, авто утонуло. Глубина в месте провала составляет около 30 метров», – говорится в сообщении.

Второе транспортное средство частично провалилось под лед в Северо-Байкальском районе. Водитель не увидел трещину, которая образовалась ночью и затянулась тонким льдом.

Третий инцидент произошел утром в местности Лопатки недалеко от поселка Усть-Баргузин. В этом случае водитель намеренно проигнорировал запрещающие знаки на берегу, объехал снежные валы и поехал по льду. Автомобиль провалился передними колесами, после его удалось отбуксировать на берег. Пострадавших нет.

В МЧС подчеркнули, что в настоящее время на территории Кабанского и Северо-Байкальского района нет оборудованных ледовых дорог.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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