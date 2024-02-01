В Воронеже по подозрению в торговле наркотиками задержали гражданина Амфетаминова

Правоохранителя Воронежа задержали мужчину по фамилии Амфетаминов по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере через закладки, – сообщает в четверг, 1 февраля, портал Bloknot-Voronezh.

Издание пишет, что в полиции журналистам сообщили, некто «Амфетаминов М.Е был задержан с подельником Чичиным в Советском районе на закладывании 4,22 граммов мефедрона (силовикам позвонили жители – видевшие, как мужчины сделали до этого пять «тайников»)».

В свою очередь, в пресс-службе Советского райсуда Воронежа сказали, что «общая масса изъятого сотрудниками полиции вещества составила 4,22 грамма, что относится к крупному размеру. Подозреваемый от дачи показаний отказался, суд принял решение заключить его под стражу в СИЗО. Ему грозит до 20 лет колонии».

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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