В результате авиаударов США в Сирии погибли до десяти человек

В результате американских ударов в Сирии убиты до десяти человек и еще 18 получили ранения, – сообщает Sputnik Arabic.

Согласно сообщению агентства, «американская авиация нанесла три волны ударов по позициям проиранских формирований, расположенных в провинции Дейр-эз-Зор».

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что бомбардировке подверглись окрестности города Абу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

По информации Al Hadath, атаке подверглось 11 позиций проиранских формирований. Под ударом находятся окрестности Дейр эз-Зора, Аль-Маядина и Абу-Кемаля.

Телеканал ABC со ссылкой на чиновника из администрации США также передавал, что «Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американский военный объект в Иордании 28 января».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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