В Красноярском крае пьяный житель влетел в окно больницы на снегоходе

В Красноярском крае мужчина влетел в окно больницы на снегоходе. Водитель погиб. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Носок. По данным полиции, 22-летний житель на принадлежащем ему снегоходе «Ямаха» не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения.

В МВД добавили, что мужчина не имел соответствующего водительского удостоверения, и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. «В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте», – отметили в управлении.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Местные СМИ уточняют, что в коридоре больницы в момент ДТП людей не было, никто не пострадал. Снегоход повредил двери и стены внутри здания, а также пробил трубы отопления, в результате чего помещение залило горячей водой.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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